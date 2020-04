Priolo, emergenza coronavirus: approvate le variazioni di bilancio con altri 570mila euro per le famiglie in difficoltà

Altri 570mila euro messi a disposizione delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Sono stati stanziati dalla giunta comunale di Priolo attraverso le variazioni di bilancio e vanno ad aggiungersi ai fondi statali e regionali, raggiungendo in totale 970 mila euro.

"Aiuteremo coloro che hanno bisogno - rassicura tutti il sindaco Pippo Gianni - e, se necessario, attingeremo da altri capitoli per far fronte alle esigenze dei cittadini. Queste somme - ha concluso il Sindaco Gianni - vanno ad aggiungersi agli 88 mila euro già stanziati per la concessione dei voucher spesa, iniziativa che ha anticipato quella analoga del Governo nazionale".

Dopo l'approvazione da parte della Giunta, le variazioni andranno in Consiglio comunale per l'ok definitivo.

“Queste restrizioni, importanti per la salute di tutti - ha sottolineato l’Assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti - impongono ai cittadini enormi sacrifici. L’amministrazione comunale farà di tutto per dare un aiuto concreto in questo periodo così difficile”.