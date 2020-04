Canicattini Bagni, buoni spesa: sul sito del Comune gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa

Anche per i cittadini del Comune di Canicattini Bagni sarà possibile usufruire dei Buoni Spesa, misura pensata per andare incontro alle famiglie danneggiate dall’emergenza Coronavirus.

I buoni sono di piccolo taglio di 10 euro per meglio essere utilizzati a seconda delle esigenze.

L’elenco degli esercenti che hanno aderito all’invito del Comune è pubblicato sulla home page del sito web www.comunedicanicattinibagni.it ed è in continuo aggiornamento.