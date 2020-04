Covid-19, Musumeci:"Si intensifichino i controlli delle forze dell'ordine"

Il presidente della Regione, Musumeci solleciterà, attraverso una telefonata a 9 prefetti siciliani, l'intensificazione della presenza delle Forze dell'ordine nei centri urbani, con sanzioni gravissime nei confronti di chi si fa trovare in giro senza avere una giustificazione accettabile.

Il governatore l'ha preannunciata intervenendo nella trasmissione Omnibus su La7.

"Sono molto preoccupato - ha affermato Musumeci - per l'atteggiamento di relax che ha assunto la popolazione del Sud, e in particolare quella della Sicilia, negli ultimi giorni. Finora abbiamo osservato rigorosamente le norme, secondo cui bisogna restare a casa. Ma ora c'è una sorta di 'liberi tutti', con l'errata consapevolezza che il peggio sia passato. Chi fa questo è un irresponsabile che mette a rischio la propria vita e quella degli altri. Dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrificio se il picco deve arrivare dobbiamo evitarlo, altrimenti vanifichiamo gli sforzi incredibili di tantissime famiglie che non possono più fare la spesa e che hanno spento persino il frigo perché non hanno più nulla da conservare.