Canicattini Bagni, misure anti Coronavirus: riunione di Consiglio comunale e Amministrazione

Una riunione virtuale per discutere di azioni e provvedimenti intrapresi per gestire l’emergenza Coronavirus.

All’incontro, convocato dal Presidente Paolo Amenta, dopo un confronto con i Capigruppo di maggioranza e minoranza, Sebastiano Gazzara e Danilo Calabrò, erano presenti il Sindaco Marilena Miceli, tutti gli Assessori, i Dirigenti del Comune, e il Presidente della locale CNA, Ivan Liistro, invitato a rappresentare il difficile stato delle piccole realtà produttive della città, in particolare di quelle chiuse dai provvedimenti restrittive dei governi nazionali e regionali.

Tutti concordi sull'efficacia del C.O.C., il Centro Operativo Comunale, su operazioni di sanificazione e igienizzazione di tutti gli edifici pubblici, delle scuole, sul confronto con i medici di famiglia della città, per operare in sintonia e non lasciare nulla al caso.

Lavoro sempre più in sinergia tra le Forze dell'Ordine. Il Comune, inoltre, ha messo in piedi un sistema di erogazione dei contribuiti alimentari e di beni di prima necessità.

Ancora ampia disponibilità, però, è stata mostrata dal Comune nei confronti dei meno abbienti.

Il confronto sul disagio economico che l’emergenza Coronavirus sta producendo nella comunità, ha coinvolto anche il Presidente della locale CNA, Ivan Liistro, che ha rappresentato il dramma di tante micro e medie imprese che hanno dovuto interrompere da circa un mese le proprie attività, azzerando di fatto la loro capacità di reddito, davanti a scadenza improrogabili, come quelli relativi a investimenti fatti e assegni emessi, fermo restando lo slittamento degli adempimenti decisi dal Governo. Su questo punto il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno dato piena disponibilità, informando i presenti che hanno già chiesto agli uffici un analisi su questo tema, per fare il quadro della situazione e poter intervenire.