Siracusa, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: già caricate correttamente circa 1.000 domande

Linee bollenti ai numeri dei servizi sociali del Comune di Siracusa messi a disposizione per assistere i nuclei familiari in difficoltà economiche che devono fare richiesta di accesso ai buoni spesa.

La misura messa in campo dal Governo nazionale ha destinato al Comune capoluogo poco più di 901.000 euro.

Ad un giorno e mezzo dalla pubblicazione dell'Avviso da parte del Comune sono circa un migliaio le domande già caricate correttamente.

"Contestualmente - ci riferisce l'assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Furnari - stiamo approntando una bozza per stabilire i criteri per l'assegnazione dei buoni e per la quantificazione dell'importo".

Ricordiamo che per fare richiesta dei buoni sono disponibili due canali: si può trasmettere la domanda via mail a solidarietaalimentare@comune.siracusa.it, o compilare online il modulo che si trova al seguente indirizzo: https://forms.gle/Fcm47u2of375v7mm6. Per chi avesse difficoltà a portare a compimento la procedura informatica, è possibile i seguenti recapiti di telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.09, e il martedì e il giovedì anche in ore pomeridiane dalle 14.30 alle 17.30:

▫️Residenti Quartieri Neapolis, Santa Lucia, Cassibile, Ortigia

☎️ 334 1169790

▫️Residenti Quartieri Tiche e Grottasanta

☎️ 334 1170171

▫️Residenti Quartieri Belvedere, Epipoli, Acradina

☎️ 334 1169788

"A chi ci dice che i numeri telefonici sono occupati - prosegue l'assessore Furnari - diciamo di insistere perché il numero è occupato perché l'operatore è in quel momento impegnato ad assitere qualcuno nella compilazione della richiesta".