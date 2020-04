Siracusa, servizio di Pronto Intervento Emotivo per bambini e adolescenti

Attivato un servizio di Pronto Intervento Emotivo dall'Unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Asp di Siracusa.

Chi ne avesse necessità può chiamare il numero 0931 484523.

Si tratta di un servizio telefonico gratuito per garantire un intervento medico, psicologico e sociale per aiutare ad affrontare l’attuale situazione di emergenza, condividere le proprie emozioni e ridurre la sensazione di isolamento.

Tutti gli operatori effettueranno un triage telefonico multi specialistico e trasferiranno la chiamata per la consulenza e il supporto necessario.

"L’emergenza Covid-19 richiede a tutti gli operatori della sanità un impegno straordinario. Con la chiusura delle scuole, dopo l’iniziale festa le paure sono in agguato così come lo stress parentale. Rendere ludica la paura e la preoccupazione - conclude la nota - aiuta a fronteggiare una situazione ansiosa e a mantenere la calma.