Siracusa e provincia, giri in auto e visite agli amici: fioccano le denunce

Rimangono intensi i controlli su strada dei Carabinieri al fine di garantire il contenimento sanitario necessario per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Ancora in tanti passeggiano, chiacchierano sulle panchine, vanno a trovare gli amici. A Siracusa è stato trovato un locale che somministrava bevande nonostante lo stop delle norme. Il titolare è stato sanzionato ed è stata proposta la sospensione della licenza alla Prefettura di Siracusa.

A Melilli un uomo ha dichiarato di essere andato al di fuori del proprio Comune di appartenenza per fare acquisti. Giri in auto a Carlentini, Lentini e Augusta.

A Noto e Buccheri sono state controllate e sanzionate alcune persone che circolavano in auto senza alcuna rilevante necessità (alcune di loro provenienti anche da altri comuni). Nella piazza di Cassaro sanzionati soggetti che si sono ritrovati in centro per salutare un amico.

A Rosolini è stata controllata e sanzionata una persona che a bordo di un’autovettura stava andando nella sua casa di campagna.

Si ricorda che le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro