Augusta, i Carabinieri in soccorso di un'anziana nel centro storico

Carabinieri in soccorso di un'anziana di Augusta.

La donna, che peraltro ha difficoltà deambulatorie e che vive sola in un piccolo appartamento nel centro storico, stava rincasando spingendo un pesante carrello della spesa pieno di scorte alimentari, quando ha incrociato una gazzella dei Carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti in suo aiuto: hanno preso sotto braccio l’anziana e hanno spinto il carrello fino alla sua abitazione. Qui hanno provveduto anche ad aiutare la signora a salire le scale e a portare la spesa in casa.

La donna ha ringraziato commossa il militare dell’Arma.