Disservizi sui tamponi in Sicilia, interrogazione del deputato Cafeo

Interrogazione urgente al presidente Musumeci e all’assessore alla Salute Razza sulla carenza dei reagenti nei laboratori di analisi e le conseguenti lunghe tempistiche dei tamponi utilizzati per individuare la segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Anche se sono arrivati in queste ore dalla Protezione Civile nazionale ulteriori 12 mila tamponi – spiega Cafeo – resta la necessità di verificare per le migliaia di cittadini rientrati dal nord che si sono autodenunciati o iscritti al portale nelle scorse settimane, l’esito della quarantena. Inoltre, ho fatto presente la possibilità di affiancare ai soliti tamponi oro-faringei anche l’utilizzo degli esami sierologici – continua Giovanni Cafeo – più rapidi e in grado di intervenire precocemente sugli infetti.

Riguardo poi personale sanitario Cafeo chiede se e quali atti di competenza si intendono assumere affinché si proceda con priorità al monitoraggio delle eventuali condizioni infettive fra medici, infermieri e volontari presenti negli ospedali.