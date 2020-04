Siracusa, sindacati: prevenire la diffusione del Covid 19 nelle strutture di residenza per anziani

Proteggere e prevenire dal Covid 19 gli anziani e le strutture di residenza per anziani.

A chiederlo sono i segretari generali di SPI Cgil, FNP Cisl e UilP Uil, Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lantieri.

"Dobbiamo evitare - dicono - che, come già accaduto in altre zone della regione, qualche struttura possa diventare rischioso focolaio per gli ospiti e tutti gli operatori. Ad aggravare la situazione – aggiungono ancora Tranchina, Polizzi, Adamo e Lantieri – la non conoscenza, da parte dell’ASP e dei singoli comuni, del numero di strutture esistenti. Molte di queste sono private ed evidentemente sfuggono ad un regolare controllo delle amministrazioni".

"Bisogna avviare controlli medici, sorveglianza sanitaria preventiva, tamponi per tutti gli operatori e sanificazione dei locali. - continuano - Ci siamo rivolti al Prefetto perché coordini e controlli che tutto ciò avvenga. Troppe segnalazioni di sintomi sospetti, come ci è stato segnalato, vengono sottovalutati".

"Sappiamo di casi già segnalati e assai preoccupanti – continuano i sindacalisti – non vorremmo che tutto questo, però, che queste informazioni venissero sottaciute o sottovalutate per non generare allarmismo. Bisogna trovare immediatamente una strategia d’azione comune e urgente, - concludono Tranchina, Polizzi, Adamo e Lantieri - il tempo stringe e non possiamo permetterci il lusso di temporeggiare per una irresponsabile sottovalutazione del rischio che non può attendere i tempi dell’ordinario".