Siracusa, Giornata della consapevolezza dell’autismo: la Fontana di Diana illuminata di blu

Sarà illuminata di blu, oggi, la Fontana di Diana in piazza Archimede, nella giornata dedicata alla “consapevolezza dell’autismo”.

"Abbiamo ritenuto essenziale non interrompere questa tradizione - hanno dichiarato il sindaco, Francesco Italia e l’assessore alle Pari opportunità sociali, Alessandra Furnari - per far sentire la nostra vicinanza a tutte le famiglie di persone con autismo o altre forme di disabilità. Siamo consapevoli, infatti, che l’emergenza sanitaria in atto e le misure restrittive adottate per contenere la diffusione del virus, hanno aumentato enormemente le problematiche che queste famiglie affrontano ogni giorno. Vogliamo far sì che questa luce blu sia il segno evidente della nostra vicinanza e di quella speranza che portiamo tutti nel cuore perché tutto questo finisca presto"