Noto, divieto di accesso alla Sp 64: frana per il maltempo

Chiusa al transito, tranne che per residenti e mezzi di soccorso, la strada provinciale 64 Noto–Fiumara–Noto Antica–Testa dell’Acqua. Disposta, inoltre la limitazione della velocità a 30 km/h e l’inibizione al transito ai mezzi di peso superiore a 4 tonnellate.

Questo quanto ha deciso l'ottavo settore del Libero Consorzio a causa della frana provocata dal maltempo del 25, 26 e 27 marzo scorsi. Una frana ha provocato un cedimento strutturale della banchina con relative opere di protezione, e lesionato l’asfalto per metà carreggiata, rendendola impraticabile e pericolosa.

"Il settore “Viabilità” - conclude la nota - si sta attivando per reperire le risorse economiche necessarie, ad oggi mancanti, per ripristinare la sede stradale in maniera da renderla il più possibile sicura".