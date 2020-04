Siracusa, cambio appalto campionamento e misuratori Isab: la replica di Intertek Italia

"Non corrisponde alla realtà quanto denunciato dalla Filcams Cgil e dalla Uiltec di Siracusa riguardo il cambio appalto per campionamento, misura serbatoi e trasporto campioni all'Isab". A sostenerlo è che invia una nota di replica.

"A seguito dell’assegnazione dell’appalto di Isab Srl sul campionamento, misura serbatoi e trasporto campioni ad Intertek Italia Spa, subentrante all’uscente azienda Ambiente Spa, Intertek Italia ha presentato una formale proposta di assunzione ai tutt’ora dipendenti di Ambiente Spa, in data 3 Marzo 2020 e con decorrenza dal 9 Marzo 2020.

La proposta, comprensiva di assunzione a tempo determinato ed un contestuale impegno formale alla trasformazione in un contratto a tempo indeterminato da valutarsi entro la fine dell’anno 2020, è stata comunicata ai dipendenti di Ambiente Spa e ai relativi rappresentati sindacali.

Intertek Italia Spa è rimasta in attesa di risposte formali dalle parti coinvolte, non pervenute a tempo debito. A seguito dell’emergenza relativa al Coronavirus, Intertek Italia Spa ha comunicato ai rappresentanti sindacali che eventuali decisioni relative al personale di Ambiente Spa non sarebbero state prese prima della metà del mese di Aprile.