Siracusa, violenza sulle donne: Rossana Cannata "Fondo vittime di oltre 108 mila euro"

"E’ un’emergenza nell’emergenza, quella della violenza sulle donne al tempo del Coronavirus. La chiusura forzata in casa, a stretto contatto con i propri aguzzini, rischia infatti di acuire un fenomeno che purtroppo, da Nord a Sud, non accenna a diminuire". Così la deputata regionale Rossana Cannata.

"Il Fondo per le vittime della violenza di genere e i loro familiari - riferisce l'esponente di Fratelli d'Italia - può contare su oltre 108 mila euro destinati a supportare le donne vittime di violenza e i loro familiari, attraverso azioni di sostegno psicologico, sanitario, educativo e legale. I soggetti proponenti sono gli enti locali, attraverso i servizi sociali che hanno in carico donne o famiglie delle vittime di violenza oppure associazioni e cooperative sociali che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio. Nel caso in cui le richieste dovessero eccedere l’importo previsto - conclude Rossana Cannata - si provvederà ad ulteriori dotazioni".