Siracusa, Covid 19: istituito servizio psichiatrico di diagnosi e cura per i soggetti in tso

Un servizio psichiatrico di diagnosi e cura rivolto ai soggetti in tso con sospetta o acclarata positività al coronavirus è stato istituito dal dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Siracusa.

Esprime soddisfazione Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“L’iniziativa è importante sia per l’intrinseco valore sociale e terapeutico – continua l’On. Cafeo – sia perché rappresenta forse la prima vera azione del sistema sanitario declinata non soltanto in senso emergenziale, ma anche nell’ottica di una inevitabile convivenza futura con il virus. Nonostante l’auspicio di tutti, avvalorato da mote previsioni statistiche, attribuisca al contagio in Sicilia e a Siracusa un andamento più < > nel tempo, senza quindi i picchi drammatici – prosegue Cafeo – è altrettanto vero che proprio questo allungamento della curva dei contagi sarà con grande probabilità causa di una convivenza forzata più lunga, per la quale è bene prepararsi sin da adesso”.