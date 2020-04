Coronavirus, firmato il nuovo decreto che proroga al 13 aprile tutte le misure di contrasto alla diffusione del contagio

Prorogate fino al 13 aprile tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus."

Questo quanto ha annunciato questa sera in conferenza stampa da Palazzo Chigi, il premier Ciuseppe Conte.

"Non siamo ancora in condizione di allentare misure - ha detto Conte, che ha appena firmato il nuovo Dpcm.

La proroga varrà dal 4 aprile, alla scadenza delle precedenti misure, fino al giorno di Pasquetta. Vengono rinnovate tutte le limitazioni agli spostamenti e la chiusura delle attività non essenziali. Arriva inoltre una nuova stretta per gli allenamenti sportivi. Sono sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti, è la novità che compare nel dpcm.

"Per chi violerà queste regole - evidenzia Conte - sono sempre previste pesante sanzioni. Per noi - aggiunge - rimane prioritaria la tutela ella salute".