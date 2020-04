Coronavirus, Sortino si rinvia la XXXVI Coppa Val D’Anapo

Rinviata, a data da destinarsi, la XXXVI Val D’Anapo - Sortino la competizione organizzata dall’Automobile Siracusa e dalla Promotor Sport Siracusa, inizialmente in calendario dal 22 al 24 maggio 2020.

Gli organizzatori della gara valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e per il campionato Siciliano Velocità Montagna, hanno preferito chiedere per tempo un rinvio per svolgere la storica corsa della provincia aretusea in piena serenità quando saranno cessate tutte le emergenze legate al contenimento del contagio del COVID-19.