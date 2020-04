Canicattini Bagni, buoni spesa: pubblicata manifestazione di interesse per esercizi commerciali

E' stato pubblicato, dal Comune di Canicattini Bagni, l’Avviso pubblico per l’individuazione degli esercizi commerciali disponibili all’accettazione dei “Buoni Spesa” per l’acquisto di beni di prima necessità.

L’Avviso è reperibile e scaricabile, assieme al modello della domanda di adesione, sul siti del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”.

Gli esercenti interessati dovranno far pervenire la domanda, completa in tutte le sue parti e la relativa documentazione, con sollecitudine, dopo averla scannerizzata, con oggetto “Buoni Spesa per l’ acquisto di beni di prima necessità” all’indirizzo mail del SUAP: sviluppoeconomico.canicattinibagni@pec.it.

Per ulteriori informazioni si può chiamare il SUAP al 0931946573 o il 3295626064 (Assessore allo Sviluppo economico, Sebastiano Gazzara)