Siracusa e provincia, cene a casa di amici e passeggiate: in tanti non rispettano le regole

Capillari i controlli dei Carabinieri sul territorio di Siracusa e provincia per vigilare sul contenimento sanitario in piena emergenza Coronavirus.

Nel capoluogo tante le persone fuori casa senza motivi di necessità, e in un caso un soggetto avrebbe riferito di stare per tornare a casa dopo una cena a casa di amici.

A Solarino trovata una panineria in violazione alle disposizioni emanate per l’emergenza sanitaria. La titolare è stata sanzionata per l’apertura in titolo, l’attività commerciale è stata immediatamente fatta chiudere ed è stata inoltrata proposta di sospensione alla Prefettura di Siracusa;

A Priolo Gargallo un soggetto è stato sorpreso mentre effettuava una passeggiata in tarda serata per le vie della cittadina, a Carlentini 4 persone sono state sanzionate perché circolavano senza motivo valido: due erano a bordo di un’autovettura provenienti da altro comune, mentre una coppia ha dichiarato di essere sulla strada di casa, di ritorno da una visita di cortesia ad un congiunto.

A Sortino un uomo è stato sorpreso a circolare a bordo della sua auto senza alcuna necessità.

Tre sanzioni ad Augusta: un uomo e una donna trovati per strada mentre dialogavano tra loro; un altro soggetto è stato invece sorpreso mentre a bordo della sua auto tornava dall’abitazione di un congiunto, dove si era recato per consumare la cena;

A Melilli un soggetto controllato a bordo della sua auto fuori dal comune di residenza, ha dichiarato di essersi recato in paese a fare acquisti. Ed infine a Noto, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero e Rosolini, sono stati controllati e sanzionati alcuni soggetti che circolavano in auto senza alcuna rilevante necessità.