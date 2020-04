Coronaviurs, passeggiata genitori-figli: la circolare inapplicabile in Sicilia

Non è applicabile in Sicilia la circolare del ministero degli Interni che consente le passeggiate genitori-figli ai tempi del Coronavirus.

"Le passeggiate si faranno quando finirà l'emergenza - ha detto Nello Musumeci -. Se ci sono dei casi di bambini affetti da particolari patologie questa esigenza della passeggiata potrà essere consentita ma soltanto davanti a una certificazione medica e per dieci minuti". Secondo il governatore "se passa l'idea che ormai il peggio è passato e che tutti possiamo permetterci di uscire fuori è la rovina perché - conclude - si vanifica quanto fatto finora".