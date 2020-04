Lentini, favoreggiamento immigrazione clandestina e falsa attestazione: denunciato 30enne

E' accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Per tale motivo la Polizia di Stato di Lentini ha denunciato S.S., di 30 anni. L’uomo avrebbe attestato falsamente che tre cittadini stranieri, la cui presenza nel territorio nazionale non è in regola, lavorano presso la sua azienda agricola.