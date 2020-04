Siracusa, continuano le attività di diserbo sulle strade provinciali

Continuano le attività di diserbo sulle strade provinciali. A darne notizia il Libero consorzio. Le operazioni di diserbo hanno riguardato la S.P. 95 Lentini-Priolo, la S.P. 40 (accesso alla stazione Cassaro-Ferla) e la S.P. 85 Marzamemi-Chiaramida. Per procedere nell’attività di diserbo, gli operatori di Siracusa Risorse si sono spostati due per mezzo, utilizzando mascherine protettive e guanti.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi conseguenza del maltempo, quindi soprattutto rimozione di fango e detriti dalle strade, le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato la SP 104 nel tratto tra Santa Teresa e Ognina, la S.P.12 Floridia-Grotta Perciata-Cassible e la S.R. 2 Scala Alaimo-Fondacaccio dove ignoti avevano divelto i guardrail posizionati a protezione di una voragine.