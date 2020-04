Siracusa, buoni spesa: pubblicato l'avviso sul sito del Comune

E' stato pubblicato, sul sito del Comune di Siracusa, l'avviso per ottenere i buoni spesa.

Il modello da compilare, a cui allegare un documento di identità, è scaricabile da http://www.comune.siracusa.it/…/Istanza_fondo_solidarierta_…

La domanda dovrà essere inviata via mail a solidarietaalimentare@comune.siracusa.it. Per eventuali difficoltà nella procedura informatica contattare i seguenti recapiti di telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.09, e il martedì e il giovedì anche in ore pomeridiane dalle 14.30 alle 17.30:

▫️Residenti Quartieri Neapolis, Santa Lucia, Cassibile, Ortigia

☎️ 334 1169790

▫️Residenti Quartieri Tiche e Grottasanta

☎️ 334 1170171

▫️Residenti Quartieri Belvedere, Epipoli, Acradina

☎️ 334 1169788

