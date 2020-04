Cassaro-Ferla, riprendono i lavori del ponte sul Fiume Anapo

Riprenderanno nei prossimi giorni, nonostante l'emergenza Coronavirus, i lavori rimanenti per completare il cantiere di consolidamento del ponte sul Fiume Anapo.

L’intervento proseguirà grazie ai dispositivi di protezione individuali che i due comuni, Cassaro e Ferla, stanno mettendo a disposizione degli operai del cantiere che ne erano sprovvisti e, quindi, non avrebbero potuto lavorare in sicurezza.