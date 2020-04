Siracusa, Sindacato Polizia scrive a Musumeci: "Più tutele per gli Agenti in prima linea"

Più tutele per gli Agenti di Polizia esposti in prima linea nell'emergenza Coronavirus. A chiederlo la Segreteria Regionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, in una lettera inviata al presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Sostanzialmente si chiede che, anche gli appartenenti alla Polizia di Stato siano inseriti tra i soggetti indicati all’art. 3 dell’Ordinanza della Regione Siciliana n° 7 del 20/03/2020, nel quale si autorizza, in via prioritaria, a testare il personale sanitario e dirigenziale a diretta e continua esposizione a rischio di contagio.