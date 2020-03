Siracusa, magistrato positivo al Covid 19: sanificazione in Procura

E' risultato positivo al Coronavirus anche un magistrato della Procura di Siracusa. Per tale motivo, nella giornata dell'1 aprile 2020, gli uffici della Procura resteranno chiusi per la sanificazione.

Sospese le attività giudiziarie. Le condizioni dell'uomo non sono gravi: ha qualche linea di febbre, ma non è ricoverato