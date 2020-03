Siracusa Attiva in Movimento chiede l'abolizione della tassa sul suolo pubblico per quest'anno

Abolizione di tutte le tasse sull'occupazione del suolo pubblico per dare respiro alle nostre attività commerciali e favorirne il rilancio economico alla ripresa.

Questa la proposta che il gruppo di Siracusa Attiva in Movimento ha avanzato al sindaco Italia.

"Abbiamo apprezzato molto - si legge in una nota - l'iniziativa della giunta comunale che ha rideterminato le scadenze ed il numero delle rate della Tari che diventano sette, invece di cinque, ma con importi più bassi. Ma il settore turistico e del commercio è in ginocchio e dobbiamo metterlo in condizione di ripartire perché a sua volta esso possa creare posti di lavoro per la collettività quando arriverà la tanto agognata ripartenza".