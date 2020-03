Canicattini Bagni, minuto di silenzio per le vittime del coronavirus

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, la Giunta al completo e la Polizia Municipale, oggi alle 12, davanti al Palazzo Municipale con le bandiere a mezz’asta e il suono del Silenzio d’ordinanza, hanno osservato un minuto di silenzio, in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le tante vittime del Coronavirus e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, dei tanti volontari e di quanti in questa difficile fase sono impegnati nel fermarne il contagio.

"Quello di oggi – ha dichiarato il sindaco Miceli – resterà nella memoria di tutti noi e delle generazioni future, per le troppe vite umane che ci stiamo lasciando alle spalle, senza un ultimo saluto e senza poter far sentire la vicinanza ai familiari. Un momento che resterà nella memoria anche per l’enorme ed estenuante sacrificio che in tanti, operatori della sanità, forze dell’ordine, volontari, amministratori e cittadini stanno facendo. Nessuno deve essere lasciato solo e deve restare indietro, in questo momento, grazie alle somme stanziate dal Governo e destinate ai Comuni, stiamo provvedendo a predisporre operativamente gli aiuti destinati a chi ha più di bisogno per provvedere alle necessità più impellenti, come gli alimenti"