Siracusa, buoni spesa: modalità operative per gli esercenti

Il Comune di Siracusa sta preparando un elenco degli esercizi commerciali dove i buoni spesa potranno essere spesi.

Questi i provvedimenti a seguito della Protezione civile con la quale si stabilisce che ogni Comune può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari.

I titolari degli esercizi commerciali che volessero esservi inclusi potranno presentare apposita domanda ai seguenti indirizzi:

email: politichesociali@comune.siracusa.it

pec: servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it

L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente.

In una prima fase, stante la situazione di emergenza, le istanze dovranno pervenire entro giovedì 2 aprile. Con gli esercizi aderenti verranno concordate le modalità operative per l’emissione dei relativi buoni di vario importo, da emettere attraverso card e/o codici alfanumerici o altra soluzione da definire al fine di garantirne la facilità di fruizione.

Per ogni informazione ci potrà rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 0931/781300 – 0931/65165