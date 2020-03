Siracusa, farmaci a domicilio anche per coloro che soffrono di sclerosi multipla

Farmaci specialistici a domicilio anche per coloro che soffrono di sclerosi multipla. Questo il risultato dell'accordo sottoscritto tra il Comune di Siracusa - settore Protezione civile, la sezione di Siracusa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e il Centro clinico sclerosi multipla dell'ospedale Muscatello di Augusta.

Secondo quanto deciso, i volontari della Protezione Civile e quelli di AISM potranno accedere ai locali del Centro Clinico per ritirare i farmaci specialistici per la SM sulla base dell’elenco delle persone che necessitano del ritiro.

Il Centro Clinico provvederà a comunicare ai pazienti la consegna del farmaco al volontario che si occuperà del recapito a domicilio.

"AISM in questa fase di emergenza si sta occupando delle centinaia di persone con sclerosi multipla di Siracusa e della provincia - ha spiegato Carla Orecchia, presidente AISM Siracusa -. Quello attivato con il Comune di Siracusa, che ringraziamo per la sensibilità che ha dimostrato sin da subito nell'accogliere la nostra proposta, è un servizio importantissimo per le persone oggi chiuse in casa che non possono interrompere la terapia. Speriamo presto di poter attivare protocolli simili per altri comuni della provincia. Chiunque può contattarci tramite telefono (0931.462393) o per email o tramite la nostra pagina facebook. A breve attiveremo altri servizi fondamentali". Sempre per Siracusa, il servizio sarà attivato anche per il centro sm di contrada Pizzuta.