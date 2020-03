Siracusa, una card per usufruire gratuitamente delle Case dell’acqua

Sarà possibile anche utilizzare una card per poter usufruire gratuitamente del servizio delle Case dell’acqua dislocate nel territorio della città di Siracusa.

L'acqua potabile gratuita è destinata ai cittadini siracusani che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria.

“Vorrei ringraziare - dichiara il sindaco Italia - tutti i gestori delle case dell’acqua che hanno aderito a questa iniziativa permettendoci di creare un’opportunità unica di risparmio e abbattimento dei prezzi per tutti coloro che hanno necessità di comprare l’acqua in bottiglia, e di sviluppare un’azione ecosostenibile e di economia circolare a difesa del nostro ambiente in previsione di un consumo inferiore di bottiglie di plastica usa e getta".