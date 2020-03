Siracusa, Rita Insolia nuova direttrice del Parco archeologico: succede a Calogero Rizzuto

E' Rita Insolia il secondo direttore del parco archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro.

Insolia, fresca di nomina come direttrice del museo Bellomo, prende il posto di Calogero Rizzuto, vittima di Coronavirus.

Si tratta di una nomina ad interim da parte della Regione siciliana in un momento di grande difficoltà per gli enti pubblici che si occupano del patrimonio culturale e che, anche a Siracusa, sono chiusi a causa dell’emergenza Covid19.