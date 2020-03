Siracusa e provincia, coronavirus: ancora sanzioni per i tanti sorpresi fuori casa

Proseguono i controlli dei Carabinieri per verificare il controllo delle regole di contenimento sociale imposte a causa dell'emergenza coronavirus. E continuano ad esserci diverse persone sorprese fuori casa in violazione delle norme.

A Siracusa si sono rilevate varie situazioni di persone uscite di casa senza alcuna reale necessità, sedute in panchine pubblica mentre dialogavano tra loro ovvero sorprese a passeggiare, solo perché stanche di rimanere a casa o perché desiderose di prendere una boccata d’aria; a Cassibile diversi soggetti sono stati sorpresi mentre circolavano per le vie cittadine al solo scopo di fare una passeggiata, alcuni addirittura provenienti dal Comune di Canicattini Bagni; a Floridia un uomo era uscito per prendere una boccata d’aria, mentre un altro è stato sorpreso proveniente da Siracusa, senza un valido motivo; a Noto, in diverse circostanze, sono stati controllati e sanzionati vari soggetti che circolavano in auto senza alcuna rilevante necessità, giustificandosi di essere usciti per andare a trovare degli amici.

Alcuni automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi a circolare senza alcun motivo di necessità. a Palazzolo Acreide due casi di soggetti che a bordo delle loro autovetture stavano andando nelle loro case di campagna; a Francofonte due persone sono state sorprese mentre, per le vie del paese, dialogavano tra loro; ad Augusta, nel pomeriggio, un venticinquenne catanese è stato sorpreso mentre circolava in centro con la propria autovettura, dicendo di essere ospite di un’amica; a Lentini due uomini, di cui uno residente in altro Comune, si erano incontrati per scambiarsi alcuni strumenti musicali, mentre un altro è stato sorpreso mentre telefonava mentre si trovava in strada. Un terzo soggetto è stato infine sorpreso mentre a bordo della sua autovettura si stava recando a pranzo in casa di famiiari.