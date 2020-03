Siracusa, tenta di rubare sbarre di ferro all'interno della scuola di via Algeri: arrestato

E' stato sorpreso dai Carabinieri, all'interno della scuola di via Algeri, mentre, a colpi di martello e scalpello, cercava di asportare delle sbarre di ferro dalla parete, probabilmente per poi rivenderle.

I militari lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato.

Si tratta di Carlo Di Paola, 48 anni, pregiudicato e disoccupato.