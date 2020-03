Noto, donate 10 maschere gran facciale ai medici dell’ospedale Trigona

Sono in tutto 10 le maschere gran facciale consegnate ai medici dell’ospedale Trigona che serviranno come Dispositivi di Protezione Individuale per i soggetti ricoverati al nosocomio netino.

L'appello è stato lanciato ieri da Mirko Morana ed è stato accolto anche da tanti bambini. Le maschere sono poi state trasferite al laboratorio di Giuseppe Alfó, che ha provveduto alle opportune modifiche realizzando in 3D e ha montato i connettori in plastica necessari per la trasformazione delle maschere in presidi di protezione individuale.

"Quando Mirko mi ha chiamato per illustrarmi il progetto ho compreso immediatamente che era una intuizione che meritava grande attenzione. Il successo è tutto di Mirko Morana e di Giuseppe Alfó, ai quali manifesto tutto il mio apprezzamento; io sono stato solo un facilitatore" - dice il sindaco

Tra le maschere recuperare anche il bigliettino di incoraggiamento della piccola Sabrina: andrà tutto bene!