Siracusa, al Libero Consorzio bandiere a mezz'asta per le vittime del coronavirus

Bandiere a mezz'asta e un minuto di raccoglimento per le tante vittime del coronavirus, che non hanno neanche potuto avere un conforto civile e religioso.

Questa l'iniziativa che si terrà alle 12 oggi in tutta Italia.

L’iniziativa, carica di umanità, nasce per volontà dei sindaci dei comuni in provincia di Bergamo, condivisa dall’ufficio cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Libero Consorzio comunale di Siracusa, aderisce all’iniziativa per onorare la memoria di chi, a causa di questa pandemia, ha perso la vita.