Siracusa, sanificate le zone Tiche, Epipoli, Pizzuta e Villaggio Miano

Continuano le operazione di sanificazione in città, al fine di far fronte all'emergenza Coronavirus. Grazie al lavoro della Tekra, ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città, nella notte appena passata, sono state sanificate le zone Tiche, Epipoli, Pizzuta, Villaggio Miano.

A darne notizia è l'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri