Coronavirus, si resta tutti a casa almeno fino a Pasqua, poi una ripartenza graduale

Prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Tutto chiuso fino almeno al 12 aprile.

Il premier Giuseppe Conte ormai è pronto ad annunciare la proroga dei blocchi. Probabilmente l'annuncio del nuovo Dpcm seguirà a un Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi mercoledì o giovedì. Dovrebbe essere una proroga senza deroghe mentre qualche incertezza c'è ancora sulla nuova data finale delle restrizioni: il range ritenuto in queste ore più probabile è quello che va dal 15 al 18 aprile. Conte vuole in ogni caso seguire la stessa via percorsa per la messo in campo delle chiusure: quella della gradualità.

Tutto questo mentre l'Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanzia (Eief), basandosi sui dati forniti ogni giorno dalla Protezione civile, indica il periodo compreso fra il 5 e il 16 maggio come quello in cui potrebbe verificarsi il possibile azzeramento dei casi di coronavirus in Italia.

Prima delle scadenze fiscali del 16 aprile arriverà il nuovo decreto che permetta di poter sospendere e rinviare, aiutare le partite Iva, gli autonomi, le aziende e come più volte annunciato da presidente del consiglio dei ministri si tratterà di almeno altri 25 miliardi di euro.