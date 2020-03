Italia Viva Siracusa: "Necessaria una cabina di regia per il coordinamento degli aiuti sul territorio"

Si dicono soddisfatti delle misure economiche del Governo, a fronte dell'emergenza Coronavirus, Tiziano Spada e Alessandra Furnari, coordinatori provinciali di Italia Viva Siracusa.

"L’obiettivo adesso diventa quello di ottimizzare e coordinare gli interventi di sostegno nel territorio – proseguono i due coordinatori di Italia Viva – a cominciare da quelli dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, insieme alle associazioni del terzo settore, impegnate ad esempio nella distribuzione di generi di prima necessità".

"Attualmente sul nostro territorio esistono realtà già consolidate e ben rodate, come quella del Comune di Siracusa – continuano Spada e Furnari – ma nei comuni in cui ancora non è stato fatto è necessario mettere in campo una cabina di regia, provvedendo all’attivazione o al potenziamento dei numeri di telefono predisposti per l’emergenza e aumentando al contempo l’orario di attività del servizio, anche alla luce dell’atteso aumento delle richieste derivante dalle nuove risorse disponibili".