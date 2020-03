Siracusa, Avis acquista un ecografo per il reparto di rianimazione dell’Ospedale Umberto I

Sono stati raccolti, fino ad oggi, 16.400 euro dall'Avis comunale di Siracusa che, nei giorni scorsi, aveva attivato una raccolta fondi. Di questi, sono stati già spesi 12.000 Euro per l’acquisto di un nuovo ecografo per il reparto di rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Siracusa .

Rimangono in attivo 4.400 Euro che verranno spesi al termine della raccolta fondi che, come già anticipato, andrà avanti fino a Pasqua.

Il prossimo obiettivo sarà quello dell’acquisto di un ventilatore polmonare per il reparto di rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.

Le donazioni possono essere effettuate:

• Presso la sede dell’Avis Comunale di Siracusa di Via Von Platen, 40

• Tramite bonifico bancario

IBAN: IT05D0871317100000000001739

Causale: “Donazione Covid-19” seguito da nome, cognome e codice fiscale del benefattore.