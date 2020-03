Siracusa, coronavirus: l'Asp mostra le modalità di accesso al Pronto soccorso dell'Umberto I. IL VIDEO

Un video per illustrare ai cittadini il percorso assistenziale e di accesso al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I Siracusa così come è previsto nella programmazione per la gestione dell'emergenza coronavirus.

E' stato realizzato dall'Asp: in poco meno di sei minuti il dirigente medico del Pronto soccorso Dario Chiaramida e il direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica Giuseppe Capodieci, illustrano i percorsi previsti dai protocolli ben definiti per la sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari, con una netta separazione nella cura dei pazienti critici da quelli non critici. A partire dal primo punto di accesso del pre triage, dove le persone con sindrome influenzale hanno l'obbligo di fermarsi, alle sale no covid, alle stanze di isolamento, ai sistemi di sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature, alla radiodiagnostica dedicata.

L'intervento va nella direzione della richiesta di trasparenza e chiarezza fortemente richiesta dal sindaco, Francesco Italia, durante e dopo il vertice che si è tenuto ieri in Prefettura sulle problematiche della gestione Covid ce ha visto la partecipazione l'assessore regionale, Ruggero Razza.