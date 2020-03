Siracusa, via alla "spesa sospesa": in concreto aiuto per i più bisognosi

Arriva anche a Siracusa, ai tempi di emergenza Coronavirus, l'iniziativa della "spesa sospesa" e consiste nell'acquistare qualche prodotto in più per coloro che in questo momento sono maggiormente a disagio economico.

Il sistema entrerà a regime domani ed è stato messo a punto dal Comune, che partecipa attivamente con i volontari della Protezione civile, e dalla Caritas diocesana.

Inoltre, per chi volesse comunque dare un aiuto, può sempre farlo attraverso un bonifico bancario su un conto dell'arcidiocesi di Siracusa con la causale “emergenza coronavirus”. L'Iban è: IT96N 03069 09606 100000017300.