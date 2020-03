Siracusa, potenziata l'app Youpol per segnalare violenza domestica

Per una comunicazione diretta con i cittadini, anche ai tempi del Coronavirus, la Polizia di Stato ha potenziato l'app Youpol che potrà essere utilizzata anche per segnalare violenza domestica, anche in forma anonima

Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla Sala Operativa della Questura competente per territorio.

E' possibile mandare foto e video anche per coloro che sono stati testimoni di violenza.

Per scaricare il file descrittivo delle nuove funzionalità basta cliccare, o richiamare nel browser, il seguente link:

http://www.poliziadistato.tv/c_3JEW9vBa9B