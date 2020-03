Siracusa, "troppe lacune nella gestione Covid 19": Ugl scrive al direttore generale dell'Asp

Una lunga lettera è stata inviata dall'Ugl al direttore generale dell'Asp di Siracusa riguardante l'emergenza Coronavirus.

"Bisogna pretendere - si legge nella lettera - l’immediata consegna dell’ormai indispensabile materiale necessario nell’ambito delle strutture sanitarie".

La preoccupazione è tanta alla luce dei contagi tra i medici all'interno dell'Ospedale Umberto I e a seguito della grave mancanza di dispositivi di sicurezza.

Altra nota dolente è quella dei tamponi. Una vera e propria odissea quella raccontata dall'ex consigliere comunale Ferdinando Messina. "Come sia stato possibile che solo in data 27 c m. all’ASP di Siracusa si potesse riconoscere l’urgenza e dare necessaria autorizzazione per eseguire i tamponi ,da parte dell’Autorità Sanitaria la Regione Siciliana , tra l’altro a struttura Privata" - continua la lettera.

"Signor Direttore Generale - conclude Ugl - tante sono state le lacune inerenti l’indisponibilità dei dispositivi per una adeguata protezione e non certo meno grave rimane, ad oggi, riscontrare che sono in tanti i cittadini ancora sprovvisti di una normale mascherina."

Infine il sindacato chiede maggiore intervento del Prefetto