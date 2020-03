Siracusa, coronavirus: nuove disposizioni sulla raccolta rifiuti

Nuove modalità di raccolta rifiuti determinata dall'emergenza coronavirus. Sono sancite dall'ordinanza del presidente della Regione Musumeci e suddivide gli utenti in categorie: Soggetti positivi, soggetti in quarantena fiduciaria e tutti coloro che non sono né positivi né in quarantena.

Per e prime due categorie è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti: tutti i rifiuti domestici sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; questi dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l’altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale; i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l’accesso di animali da compagnia nei locali in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Per tutti gli altri, né positivi né in quarantena fiduciaria, sono mantenute leprocedure di raccolta dei rifiuti in vigore, senza interrompere la raccolta differenziata. Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Quiesti dovranno essere chiusi utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di esporli fuori dalla propria abitazione negli apposti contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada.