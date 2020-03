Siracusa e provincia, coronavirus: diverse sanzioni a chi circola "senza giustificato motivo"

Ancora diverse le violazioni riscontrate alle norme in vigore per contrastare il contagio di coronavirus.

A Siracusa, in zona Borgata, cinque persone sono state controllate mentre erano intente in gruppo a riparare sulla pubblica via l’autovettura di uno di loro; nella frazione di Cassibile e a Floridia diverse persone sono state sorprese mentre passeggiavano per le vie cittadine e tutti hanno dichiarato di essere usciti per fare una passeggiata perché stanchi di rimanere chiusi in casa; a Canicattini Bagni tre persone, non conviventi, sono state sanzionate dopo essere state sorprese insieme a bordo della stessa autovettura;

a Testa dell’Acqua due persone sono state sanzionate a bordo delle loro autovetture: il primo, ha dichiarato di essere di ritorno a casa dopo aver accompagnato un amico; il secondo invece stava andando presso una sua abitazione secondaria; ad Avola tre persone, a bordo delle rispettive auto vettura, circolavano senza giustificato motivo; stessa situazione ad Augusta e a Villasmundo per altre due persone e sempre a Villasmundo, un'altra persona è stata sanzionata perché circolava a piedi; a Lentini, infine, 3 persone sono state sanzionate: due camminavano per le vie cittadine, una addirittura proveniente da un altro Comune della provincia di Catania; una terza era invece in macchina proveniente da Buccheri.