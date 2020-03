Siracusa, Granata: "All’indomani della Pandemia bisognerà proteggere i deboli dalle mafie"

"All’indomani della Pandemia bisognerà contrastare in maniera adeguata il grande pericolo di un nuovo reclutamento e avvicinamento da parte delle mafie a gente che ha perso il lavoro e a piccoli imprenditori in difficoltà".

A dirlo è Fabio Granata, assessore alla Cultura e alla legalità della Città di Siracusa.

"Questo rischio sarà particolarmente insidioso nei settori del Commercio e dei servizi collegati al Turismo, alla ricettività e alla ristorazione. -continua Granta - Adesso anche le Mafie subiscono un forzato blocco alle loro attività criminali ma già stanno studiando una strategia e le modalità per rifarsi subito attraverso le straordinarie armi in loro possesso: enormi risorse economiche, anche liquide, da riciclare.

Per questo lo Stato deve far sentire la sua presenza e la sua autorità non solo sotto il profilo sanitario ma attraverso il sostegno sociale al lavoro e alle famiglie più povere. E deve farlo subito e senza burocratismi. - e poi conclude - Da parte nostra vigileremo su questi settori tenendo un contatto continuo con gli imprenditori e non abbassando la guardia su controlli e verifiche su tutti i passaggi di proprietà o di gestione".