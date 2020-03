Siracusa, Covid 19: sanificate oltre 300 autovetture delle forze dell’Ordine e di soccorso

Sanificate oltre 300 autovetture delle forze dell’Ordine e di soccorso, impegnate in prima linea nella lotta contro Covid-19, gratuitamente, dalla Consulta Civica di Siracusa.

A darne notizia è il Presidente della Consulta Civica di Siracusa Damiano De Simone: "La Consulta – dice il Presidente Damiano De Simone – è stata il collante tra forze dell’Ordine e soccorso quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Aeronautica Militare e Croce Rossa Italiana di Siracusa, e la ditta DDteam, specializzata in sanificazioni. A loro, il vero riconoscimento di questa azione sinergica che testimonia il senso civico della nostra comunità, al quale si aggiunge l'ospitalità fornita dal Distaccamento Aeronautico di Siracusa che ha dato accesso all’Hangar della caserma, luogo in cui è avvenuta la maggiore attività di sanificazione, aperta a tutte le forze dell’ordine e di soccorso impegnate".

Gratitudine espressa dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ma anche dal Segretario Provinciale del Siulp Tommaso Bellavia: "Questo virtuoso episodio mette in pratica ciò che il Santo Padre ha detto nei giorni scorsi, ovvero "non ci possiamo salvare da soli" la solidarietà è la ricetta che ci aiuterà a superare questo momento di difficoltà sanitaria e sociale.

"Un gesto che ha riempito il cuore dei volontari – afferma il Presidente della Croce Rossa Italiana di Siracusa, Francesco Messina – un segno di gentilezza verso chi si spende in prima linea. L’attività di sanificazione dei mezzi CRI, durante l’emergenza virale – continua Messina – è valsa come una manifestazione di tutela verso i nostri operatori, impegnati nel trasporto infermi dimessi dai nosocomi, ma anche per la consegna di farmaci e spesa presso le abitazioni dei nostri cittadini".