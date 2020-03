Siracusa, i sindacati dei pensionati lanciano l'allarme sulle case di riposo

Immediata sanificazione di tutte le case di riposo e disporre una sorveglianza sanitaria preventiva attraverso tamponi per gli operatori. Questa la richiesta che i segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lanteri, sollecitano all'Asp a causa dell'emergenza coronavirus. In una lettera aperta chiedono contesualmente al Prefetto di controllare che tutto ciò avvenga veramente.

“Siamo a conoscenza - scrivono - di parecchi casi in cui, dopo la comunicazione di sintomi quali febbre e tosse, gli stessi vengono sottovalutati. Molti di loro, già in condizione di grande fragilità, corrono il rischio di arrivare in ospedale con uno stato già avanzato della patologia. Questo, naturalmente, li trasforma in potenziali portatori del contagio all’interno delle case di riposo, delle Rsa e, di conseguenza, degli stessi operatori sanitari e dei volontari che li assistono. Servono sforzi immediati e controlli a tappeto.