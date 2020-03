Coronavirus, aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà: ecco la ripartizione per i Comuni della provincia di Siracusa

E' stata firmata dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli l'ordinanza che stanzia 400 milioni di euro per gli aiuti alimentari agli italiani in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Il testo finale è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria e conferma che il contributo per ciascun comune non possa essere inferiore a 600 euro.

L'80% del totale, 320 milioni, viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione, mentre il 20%, 80 milioni, viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite e il reddito medio nazionale.Ad individuare i beneficiari saranno i servizi sociali di ogni Comune, che dovranno selezionare tra "i nuclei familiari più esposti agli effetti economici" e tra quelli "in stato di bisogno".

In Sicilia arrivano 4,3 milioni di euro.

Questa la ripartizione per i Comuni della provincia di Siracusa:

AUGUSTA 257.333,37

AVOLA 287.499,05

BUCCHERI 16.013,60

BUSCEMI 8.629,36

CANICATTINI BAGNI 63.379,65

CARLENTINI 149.266,95

CASSARO 6.970,91

FERLA 22.241,39

FLORIDIA 215.111,12

FRANCOFONTE 130.371,71

LENTINI 219.000,90

MELILLI 115.166,29

NOTO 219.318,74

PACHINO 223.605,12

PALAZZOLO ACREIDE 72.795,19

PORTOPALO DI CAPO PASSERO 40.380,04

PRIOLO GARGALLO 102.843,25

ROSOLINI 201.170,89

SIRACUSA 901.655,75

SOLARINO 76.869,31

SORTINO 70.242,83